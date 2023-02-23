Разработчик сайта Кремля рассказал, каким должен быть отечественный VPN Главный разработчик сайта Kremlin.ru Геллер: государственный VPN-сервис должен быть бесплатным

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Большим преимуществом российского государственного VPN станет доверие к ПО, уверенность в безопасности паролей и данных о денежных переводах, помимо этого, он обязан быть бесплатным, заявил в разговоре с NEWS.ru IT-эксперт и главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Он пояснил, что привычные для граждан VPN-сервисы по-прежнему будут доступны, однако им будет предложена альтернатива.

Геллер пояснил, что VPN берет данные пользователей, дальше он делает вид, что находится в другой стране, или действительно находится в другой стране, после чего отправляет данные обратно. Это такой шлюз, через который проходит трафик, указал он.

Необходимость [в государственном VPN] давно назрела. Жаль, что его не было раньше, когда люди начали бегать в поисках альтернатив. <...> Если российский VPN будет государственным, то он обязан быть бесплатным, на мой взгляд. Я пока не знаю, есть ли в какой-то стране государственный VPN-сервис. Такие программы не сложные, главная проблема — инфраструктура, как распределить нагрузки, чтобы сервис не падал и быстро работал, — пояснил специалист.

Ранее IT-специалист Виталий Вехов ранее рассказал, что любой смартфон может превратиться в «кирпич» из-за специального дистанционно управляемого кода, который позволяет заблокировать все его программное обеспечение и всю его работу в принципе. По его словам, телефоны обладают недекларируемыми техническими возможностями, которые также позволяют прослушать все, что говорится рядом с ним или активировать на нем камеру.