IT-эксперт: международная полиция может превратить любой телефон в «кирпич» IT-эксперт Вехов: международная полиция может превратить любой телефон в «кирпич»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любой смартфон может превратиться в «кирпич» из-за специального дистанционно управляемого кода, который позволяет заблокировать все его программное обеспечение и всю его работу в принципе, рассказал «Народным Новостям» IT-специалист Виталий Вехов. По его словам, телефоны обладают недекларируемыми техническими возможностями, которые также позволяют прослушать все, что говорится рядом с ним или активировать на нем камеру. Эксперт пояснил, что это не зависит от производителя — требования о предоставлении таких возможностей предоставляет международная полиция с целью использовать технику для борьбы с преступностью.

На каждом заводе-изготовителе любая иностранная техника, включая китайскую, на программном уровне имеет специальный дистанционно управляемый код. Это называют недекларируемыми техническими возможностями сотового телефона. <...> Неважно, какой изготовитель у смартфона, это технические требования, которые предъявляет международная организация уголовной полиции для использования техники в целях борьбы с преступностью, — рассказал Вехов.

IT-специалист подчеркнул, что обезопасить себя от блокировки смартфона можно, перейдя на кнопочные телефоны. Также он предложил использовать несколько телефонов, один из которых будет китайского производства. Эксперты считают, что в первую очередь отключению могут подвергнуться телефоны на системе Android, а после этого — на системе Apple, подытожил Вехов.

IT-эксперт Эльдар Муртазин ранее рассказал, что смартфон может взорваться из-за использования неоригинального зарядного устройства, которое может спалить разъем зарядки. Также причиной возгорания устройства может стать падение телефона, приведшее к повреждению аккумулятора устройства. При этом специалист уточнил, что смартфоны даже при соблюдении всех этих условий взрываются редко.