IT-эксперт рассказал об «играх разума» Вована и Лексуса во время пранков IT-эксперт Геллер: Вован и Лексус устраивают пранки при помощи властей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пранкеры Вован и Лексус

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) могут пользоваться поддержкой властей РФ, рассказал NEWS.ru главный разработчик сайта Kremlin.ru, IT-эксперт Артем Геллер. Он не исключил, что шоуменов консультируют по поводу работы служб протокола зарубежных политиков и лидеров стран. По его словам, разговоры Вована и Лексуса с иностранцами напоминают «игры разума».

Есть стойкое ощущение, что им частично помогают российские власти. Хотя, безусловно, ребята талантливые, и пранки разрабатывают они. Есть определенная доля наглости, которой никто не ожидает. И так как таких наглых поступков немного, спецслужбы в США и Европе часто не готовы к подобным выходкам, находятся в полусонном состоянии, — считает Геллер.

Геллер добавил, что Вован и Лексус также знают, кому и когда звонить для очередной беседы с известным зарубежным политиком. Он отметил, что иностранные спецслужбы могут отследить их местоположение, но не делают этого.

Думаю, можно отследить, откуда звонят, но, наверно, мы слишком хорошо думаем о службах протокола [зарубежных лидеров и политиков]. Это просто люди. Что касается языка, акцентов: они же не помнят, как звучит речь тех, кто им якобы звонит, им уже протокол представил человека. И они полностью уверены, что говорят именно с тем, кого ему представили. Игры разума, — подытожил Геллер.

Ранее Вован и Лексус разыграли главу МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена. В ходе разговора министр заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирные переговоры с Россией. Кроме того, Расмуссен выразил готовность поддержать военную операцию в Нигере с целью вытеснить Россию из региона. Он добавил, что подготовительная работа на военном уровне завершена, теперь необходимо дождаться политического решения.