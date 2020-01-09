https://static.news.ru/photo/3dbc846c-32c9-11ea-8102-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Обвиняемого в кровавом убийстве аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова перевели в СИЗО из Центра психиатрии им. Сербского после экспертизы.

Соколова вернули в СИЗО. Экспертиза вошла в заключительную стадию, однако могут быть назначены дополнительные исследования, — передаёт слова адвоката историка Александра Почуева «Интерфакс».

Кровавая драма разыгралась в начале прошлого месяца: 8 ноября спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель Петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу: у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову.

Труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе. Пара жила вместе. Незадолго до трагедии между девушкой и её ухажёром произошла ссора. Анастасия собиралась пойти на день рождения к другу, что вывело мужчину из себя. Об этом журналистам сообщил брат убитой, которому та позвонила среди ночи, предположительно, за несколько часов до убийства.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Олега Соколова прокомментировал информацию об обнаружении человеческих ног в реке Мойке. Пакет с останками был найден в воде напротив Юсуповского дворца 26 декабря.