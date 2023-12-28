«Ищут надуманные поводы»: адвокат о возможном лишении Анны Asti гражданства Адвокат Алешкин назвал маловероятным лишение певицы Анны Asti гражданства РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певицу Анну Asti могут лишить гражданства России в том случае, если на нее будет заведено уголовное или административное дело, рассказал NEWS.ru адвокат Андрей Алешкин. По его словам, такой исход маловероятен, так как нет данных о совершенных певицей правонарушениях.

Новеллы, которые сейчас используют для лишения гражданства, — это административная либо уголовная ответственность. То есть, если человека признают виновным, в качестве дополнительного наказания его лишают российского гражданства. Такие случаи уже были в практике. При этом стоит упомянуть, что закон позволяет лишить человека лишь приобретенного гражданства. Если певица не совершала никаких противоправных действий и против нее не возбуждено дело, весьма маловероятно, что ее лишат гражданства, — рассказал Алешкин.

Адвокат пояснил, что скандальная вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой стала поводом для множества проверок. Однако само ее проведение не является поводом для возбуждения каких-либо уголовных дел, считает эксперт.

Для данного мероприятия было выбрано неподходящее время, также проблемой стали выложенные в сеть фото и видео. История вышла резонансной, поэтому сейчас ищут надуманные поводы, чтобы наказать звезд на участие в вечеринке, — добавил Алешкин.

Как стало известно ранее Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ», Управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи гражданства РФ в 2023 году Анне Asti (Анна Дзюба). Официально ведомство информацию не комментировало.