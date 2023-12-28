Певицу Анну Asti могут лишить гражданства России в том случае, если на нее будет заведено уголовное или административное дело, рассказал NEWS.ru адвокат Андрей Алешкин. По его словам, такой исход маловероятен, так как нет данных о совершенных певицей правонарушениях.

Новеллы, которые сейчас используют для лишения гражданства, — это административная либо уголовная ответственность. То есть, если человека признают виновным, в качестве дополнительного наказания его лишают российского гражданства. Такие случаи уже были в практике. При этом стоит упомянуть, что закон позволяет лишить человека лишь приобретенного гражданства. Если певица не совершала никаких противоправных действий и против нее не возбуждено дело, весьма маловероятно, что ее лишат гражданства, рассказал Алешкин.

Адвокат пояснил, что скандальная вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой стала поводом для множества проверок. Однако само ее проведение не является поводом для возбуждения каких-либо уголовных дел, считает эксперт.

Для данного мероприятия было выбрано неподходящее время, также проблемой стали выложенные в сеть фото и видео. История вышла резонансной, поэтому сейчас ищут надуманные поводы, чтобы наказать звезд на участие в вечеринке, добавил Алешкин.

Как стало известно ранее Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ», Управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи гражданства РФ в 2023 году Анне Asti (Анна Дзюба). Официально ведомство информацию не комментировало.