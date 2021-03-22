Инвалидность против имиджа: история маленькой войны в московской школе

В редакцию NEWS.ru с просьбой помочь разобраться в школьном конфликте обратилась Валентина Иванова, бабушка 12-летней Иры (имена изменены). У девочки десять лет как диагноз — инвалидность. У Иры «тяжёлое нарушение речи», бронхиальная астма, неврологическая патология и серьёзное кожное заболевание. Как уточнила Валентина, если девочка нарушает диету, то её кожа начинает сильно отшелушиваться, «как у змеи». Несмотря на весь этот перечень заболеваний, семья Иры в 2016 году решила отдать её в обычную общеобразовательную школу № 2001. По словам Ивановых, первые конфликты с администрацией учреждения начались сразу же — сначала ребёнка из-за диагноза вообще не хотели принимать, рекомендуя найти специализированную школу. Валентина утверждает, что руководство школы посчитало, будто девочка с инвалидностью может нанести урон имиджу учебного заведения. Однако, семья настояла на своём.

Незваные гости в форме

Школа № 2001 находится в спальном районе Бирюлёво Западное. Она включает в себя два отдельных здания начальной школы, два здания средней и старшей школы и девять помещений дошкольного отделения. Деятельность всего образовательного «комплекса» активно освещается в различных соцсетях, судя по отзывам, учебное заведение пользуется положительной репутацией. В большинстве комментариев в Сети родители и выпускники оценивают школу, как «отличную» с «замечательным преподавательским составом». Но у семьи Ивановых на этот счёт несколько другое мнение.

Все эти годы с девочкой занимались индивидуально, на уроки её водила мать, так как ребёнок не может обслуживать себя сам.

Не было специально созданных условий. Во время учебы Ире нужно несколько раз переодеваться, необходима санитарная комната. Заместитель директора Екатерина Михайловна и несколько человек из администрации школы, буквально «выдавливают» мою внучку оттуда. Они говорят, что она тянет школу назад. Постоянно повторяют, что Иру нужно перевести в другое место, спрашивают, когда мы уже уйдём. К учителям у нас нет претензий, они хорошо к ребёнку относятся, учат, вопросы к руководству, — говорит Валентина Иванова.

По словам Валентины, некоторое время назад они написали жалобу на администрацию школы в Минпросвещения. Вскоре после этого у семьи появились новые проблемы. В начале марта текущего года к Ивановым наведались из органов опеки. Как вспоминает бабушка Иры, они представители соцслужбы заявили, что по их информации девочка злоупотребляет алкоголем вместе со своей матерью и поэтому не посещает занятия в школе. Гости при этом очень удивились, узнав об инвалидности девочки.

Им передали что мол ребёнком никто не занимается, у неё нет школьных принадлежностей и вещей, вся семья пьёт. Я все вещи и документы им показала. Они сфотографировали, записали и ушли, признав, что нас оболгали. Через несколько дней прислали какого-то воспитателя из школы, он позвонил и попросил, чтобы Ира выглянула в окошко и сказал: «может её уже в живых нет», — добавила бабушка Иры.

Как объяснила женщина, её внучка сейчас не посещает занятия по причине плохого самочувствия — у девочки обострились хронические заболевания. На этих двух историях странные визиты не закончились. Спустя несколько дней в дверь к Ивановым поздно вечером громко постучали. За дверью оказалась инспектор по делам несовершеннолетних из ОМВД района Бирюлёво Западное. Сотрудница полиции резким тоном потребовала позвать «пьющую маму» девочки-прогульщицы. Позже выяснилось, что и эта гостья не знала, что ребёнок с ограниченными возможностями.

После проверки всех документов она долго извинялась, у неё даже слёзы навернулись на глаза. Потом инспектор ушла, — пояснила Иванова.

Сейчас девочка из-за плохого самочувствия переведена на надомное обучение. На месяц. Как рассказала Валентина, учит её мама, школа только даёт задания и принимает зачёты.

Мы уже устали, хотим документы забрать, а они нам их не отдают, про зачёты всё говорят. Ещё после всех этих визитов Ира долго плакала, она вообще теперь боится подходить к двери, — завершила свой рассказ Валентина.

Законный выбор

Согласно законодательству РФ, в общеобразовательной школе ребёнку с инвалидностью действительно не могут отказать в обучении. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Евгений Кириченко. По словам эксперта, право на совместное обучение детей с нормальным развитием и с особыми образовательными потребностями закреплено в пункте 27 статьи 2 федерального закона «Об образовании в РФ», а также в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Так как оно является одним из основных и неотъемлемых условий успешной социализации детей, их полноценного участия в жизни общества.

Когда ребёнка с инвалидностью принимают в обычную общеобразовательную школу, ему должны обеспечить все условия для комфортной учёбы, — говорит юрист. — То есть на базе основных общеобразовательных программ создать учебный план с учётом психофизических особенностей и возможностей такого ребёнка. В целом отказать в приёме в школу, по закону, могут только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае немотивированного отказа школы в приёме ребёнка в образовательную организацию, необходимо подать жалобу в прокуратуру или обратиться в суд.

Также, добавил юрист, когда проблемы начинаются уже в процессе обучения, родителям также можно написать жалобу в прокуратуру. Правда, по словам эксперта, это нужно делать только при наличии «оснований, достаточного количества времени и моральных сил». Так как этот процесс может затянуться на длительный срок. Самый простой способ сохранить нервы в такой ситуации — поменять учебное заведение и лучше — на специализированное. Ведь в другой общеобразовательной школе могут возникнуть похожие проблемы с руководством, заключил Кириченко.

Вопрос ребёнку

Как пояснила NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова, дети с диагнозом «тяжёлое нарушение речи» хуже ориентируются и понимают речь. По её мнению, такого ребёнка легче поставить в неловкое положение, ему сложнее усваивать учебный материал, соответственно и результативность от обучения у таких школьников хуже.

При возникновении трудностей в общеобразовательной школе, родителям стоит рассмотреть специализированные учебные заведения, но только, если сам ребёнок не будет против таких изменений, — считает психолог.

По словам Наумовой, большое значение имеет возможность социализироваться. Если ребёнку комфортно заниматься со здоровыми детьми, пусть даже не в классе, а видеть их со стороны, то он будет тянуться к этой норме. Тогда есть смысл оставаться в общеобразовательной школе. Если же много проблем со здоровьем, ребёнку сложно усваивать программу обычной школы, некомфортно в таких условиях, тогда есть смысл обсудить со школьником смену среды. Потому что в коррекционной школе все дети с проблемами, соответственно они подружатся и в целом обстановка будет более комфортной.

Специалист отметила, что большое значение в таком случае имеет именно восприятие самого ребёнка. По словам психолога, если у него сохранён интеллект, то школьник сможет принять для себя верное решение. Также Наумова заключила, что в обычных школах педагоги не обучены работать с особенными детьми, поэтому изо всех сил могут «открещиваться» от такого ребёнка. В специализированных учебных заведениях, наоборот, учителя адаптируют программу и преподносят информацию так, что школьник усваивает её и такое обучение в итоге приносит свои плоды.

В школе № 2001 отказались ответить на вопросы NEWS.ru, предложив обратиться в московский департамент образования.





В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина