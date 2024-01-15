Институт философии РАН предложили проверить на лояльность интересам РФ Вдова философа Зиновьева предложила проверить сотрудников РАН на детекторе лжи

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Вдова философа Александра Зиновьева Ольга предложила органам внутренних дел проверить сотрудников Института философии РАН на детекторе лжи на предмет их лояльности интересам России, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Об этом она заявила в ходе проведенной в Москве дискуссии «Западники против славянофилов в ИФ РАН», которая прошла в пресс-центре агентства ТАСС.

Ситуация настолько критична, что проверка сотрудников на лояльность к интересам России, не побоюсь этого предложения, должна обязательно включать проверку на детекторе лжи. Русофобы Института философии Российской академии наук должны быть подвержены самой настоящей денацификации, — сказала Зиновьева.

Директора института Абдусалам Гусейнов в комментарии изданию «Подъем» прокомментировал это предложение с иронией. Он предложил организовать подобную проверку на детекторе лжи среди всего населения.

Это очень хорошее предложение. Надо действительно такой детектор создать и пропустить все население. Ну или во всяком случае всех философов. <...> Мы же институт, подчинены министерству, работаем в рамках его плана, и никаких прямых указаний или каких-то вещей, которые были бы связаны с их [участников мероприятия] оценкой, не было. Может быть, косвенно учитывается, но мы не знаем, — сказал Гусейнов.

В дискуссии в том числе принимал участие экс-сотрудник института Анатолий Черняев, который, по его словам, был необоснованно уволен из института в 2023 году. Гусейнов утверждает, что Черняев покинул институт сам и «с большой охотой».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал в своем Telegram-канале сотрудников «Эха Москвы» пятой колонной, предателями и подонками, которых пригрел бывший главред радиостанции Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он добавил, что с ними давно надо было разобраться.