ИНСОМАР: 97% жителей ЛНР поддержали присоединение к России

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Исследовательская компания ИНМСОМАР провела соцопрос среди жителей Донбасса и Запорожской и Херсонской областей на тему присоединения к России. Согласно результатам опроса, большинство поддерживают эту инициативу, сообщается на сайте компании.

В ЛНР присоединение к России поддержали 97% жителей, в ДНР — 94%, в Запорожской области — 84%, в Херсонской — 83%. Заявили о готовности участвовать в референдуме 91% жителей ЛНР, 89% жителей ДНР. В Херсонской области такое желание выразили 72%, в Запорожской — 82%.

В субботу, 24 сентября на указанных территориях прошел второй день референдумов об их вхождении в состав России. Они продлятся по 27 сентября. Процедура вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей может состояться уже 30 сентября.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совбеза ООН. Причиной названо проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.