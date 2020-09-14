Иностранные студенты смогут въехать в РФ в сентябре

https://static.news.ru/photo/7a6868c2-f682-11ea-b4bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что иностранные студенты, которые поступили на первый курс в российские высшие учебные заведения, смогут въехать на территорию РФ в сентябре. Это касается только граждан тех стран, у которых открыты границы с РФ.

Отмечается, что был разработан специальный алгоритм действий федеральных органов государственной власти, субъектов и вузов, благодаря которому в Россию смогут въехать порядка 25 тысяч первокурсников. На этой неделе планируется его утверждение.

Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников <...> заехать в РФ по установленному алгоритму, — цитирует Фалькова ТАСС.

Глава ведомства добавил, что речь идёт об учащихся из тех стран, границы с которыми будут открыты. При этом старшекурсникам допуск в Россию дадут позже. Кроме того, он обозначил и другую проблему — иностранные студенты, окончившие обучение в России, не могут выехать на родину.

Как писал NEWS.ru, студенты МГУ опубликовали петицию, адресованную ректору вуза Виктору Садовничему, в которой попросили произвести перерасчёт платы за обучение в период пандемии.

Авторы отметили, что многие студенты столкнулись с материальными трудностями из-за сокращения доходов семей в связи с распространением коронавируса. При этом те, кто обучается на контрактной основе, испытывают на себе трудности пандемии значительно выше, чем студенты бюджетного отделения.