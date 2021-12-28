Иностранцев смогут выдворять из России за нелегальную работу

С 1 января 2022 года иностранных граждан, уличённых в незаконной трудовой деятельности, будут не только штрафовать, но и выдворять из России, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Их нанимателям будут грозить крупные штрафы.

С 1 января <...> за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд, — рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Работодатели за незаконное трудоустройство иностранцев будут наказываться штрафами. Их размер составит до 800 тысяч рублей за каждого незаконного.

В ведомстве также напомнили, что 31 декабря истекает срок действия временных мер, которые были введены президентом Владимиром Путиным для того, чтобы иностранные граждане могли урегулировать свой правовой статус в России для занятия трудовой деятельностью.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты в России получат патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев владельца. Соответствующий приказ главы МВД Владимира Колокольцева вступает в силу 29 декабря. Патент с электронным носителем выглядит как карта, на лицевой стороне которой содержатся фотография, серии и номера патента и паспорта, ФИО владельца, дата рождения, гражданство, профессия и ИНН. На оборотной стороне — электронный носитель в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом.