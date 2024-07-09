Рассуждавшую об убийстве русских детей Троянову признали террористкой Иноагента Троянову признали террористкой и экстремисткой

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Яна Троянова

Актрису Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) включили в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. По какому основанию было принято соответствующее решение, не уточняется.

Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...> Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г.р. , г. Екатеринбург, — говорится на сайте.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что актриса может отправиться на шесть лет в колонию. По его данным, артистку могут обвинить по статье о возбуждении ненависти. Канал выяснил, что прокуратура Москвы проверила заявления Трояновой в ее недавнем интервью и направила в Следственный комитет материалы об уголовном наказании. Сама артистка находится за пределами РФ.

До этого 51-летняя актриса назвала заслуженным призыв убивать русских, в том числе детей. По словам Трояновой, Россия предала «меньшинство», которым она гордится. Звезда сериала «Ольга» заявила, что каждый русский заслуживает, когда ему кричат в лицо, что представителей его национальности надо убить.

После этого первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал Троянову моральным уродом. Парламентарий считает, что подобные призывы не допустимы ни к одной нации.