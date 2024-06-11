«Моральный урод»: в ГД осудили Троянову за призыв убивать русских детей Депутат Шолохов осудил актрису Троянову за призыв убивать русских детей

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Яна Троянова

Актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), назвавшая заслуженными призывы убивать русских детей, является моральным уродом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что подобные призывы не допустимы ни к одной нации.

Это морально-этическая ошибка, уродство. Подобные призывы не допустимы к любой нации. Если человек так говорит о своих родных, родителях, родственниках, это очевидно просто моральный урод, — пояснил Шолохов.

Депутат отметил, что актриса была довольна жизнью в России до начала специальной военной операции на Украине. По его словам, это доказывает готовность Трояновой сделать и сказать все, что угодно, ради денег. Шолохов подчеркнул, что кумир таких людей — Золотой телец.

Троянова в каких-то своих мечтах отделила свое происхождение от России. С одной стороны, язык не поворачивается называть ее русской, а с другой, она ею остается, в том числе в глазах того окружения, на которое пытается работать, — добавил парламентарий.

Троянова ранее заявила, что считает заслуженным призыв убивать русских, в том числе, детей. По ее словам, Россия предала «меньшинство», которым она гордится. По ее словам, выражение «хороший русский — мертвый русский» в какой-то степени верно.