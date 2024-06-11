Актриса Троянова назвала заслуженным призыв убивать русских детей Актриса Троянова заявила, что Россия предала ее «меньшинство»

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global look Press

Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)

Актриса и телеведущая Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) считает заслуженным призыв убивать русских, в том числе, детей, передает RT. По ее словам, Россия предала «меньшинство», которым она гордится.

Телеведущая уверена, что каждый русский заслуживает, когда ему кричат в лицо, что представителей его национальности надо убить. По ее словам, выражение «хороший русский — мертвый русский» в какой-то степени верно.

Ранее Троянова заявила, что Россия также «виновна» в ее алкоголизме, поэтому у нее множество претензий к родной стране. Она назвала РФ страной, в которой «бушует алкоголизм и домашнее насилие». Троянова вместе с тем подчеркнула, что не простит блогера Анастасию Ивлееву и других российских публичных персон за то, что они поддерживают президента Владимира Путина.

В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы отказал Трояновой в просьбе исключить ее из реестра иностранных агентов. Троянову признали иноагентом в ноябре 2023 года. Актриса покинула РФ спустя восемь месяцев после начала специальной военной операции на Украине. В настоящее время Троянова проживает во Франции.