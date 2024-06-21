SHOT: актрисе Яне Трояновой грозит шесть лет колонии

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Яна Троянова

Telegram-канал SHOT сообщает, что актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) может отправиться на шесть лет в колонию. По его данным, против нее в России могут возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти.

Канал выяснил, что прокуратура Москвы проверила заявления Трояновой в ее недавнем интервью и направила в Следственный комитет материалы об уголовном наказании. Сама артистка находится за пределами РФ.

Ранее 51-летняя актриса назвала заслуженным призыв убивать русских, в том числе детей. По словам Трояновой, Россия предала «меньшинство», которым она гордится. Звезда сериала «Ольга» заявила, что каждый русский заслуживает, когда ему кричат в лицо, что представителей его национальности надо убить.

Кроме того, Троянова считает Россию «виновной» в собственном алкоголизме, поэтому у нее множество претензий к родной стране. Она назвала свою Родину страной, в которой «бушуют алкоголизм и домашнее насилие».

После этого первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал Троянову моральным уродом. Парламентарий считает, что подобные призывы не допустимы ни к одной нации.

В свою очередь шоумен Стас Барецкий заявил, что актриса Троянова изображает ненависть и поддерживает призыв убивать русских детей ради работы на Западе. Он предположил, что таким образом артистка пытается понравиться европейской общественности. При этом, по мнению шоумена, лучше бы актриса занималась своим психическим здоровьем.