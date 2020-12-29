Инфекционисты призвали не запирать детей дома на новогодних каникулах

Грядущие новогодние каникулы вызывают у россиян не только приятное предвкушение долгожданного отдыха, но и опасения заразиться коронавирусом. Из-за этого часть родителей может запретить своим детям встречаться с друзьями и лишний раз проводить свободное время вне дома. Как рассказали врачи, такие контакты не будут иметь сильной эпидемиологической значимости. К каким негативным последствиям могут привести подобные ограничения, какое самое безопасное место для встреч детей и кто на самом деле рискует увеличить число заражённых после новогодних праздников — выяснял NEWS.ru.

Без вины виноваты

Ранее учёные заявляли, что одними из главных разносчиков COVID-19 являются дети. Поэтому в новогодние праздники многие родители могут запретить своим чадам ходить в гости к друзьям и всячески проводить с ними время — вдруг всё же заболеют или принесут вирус домой. Как пояснил NEWS.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков, делать этого россиянам не стоит. Во-первых, часть детей уже контактировали друг с другом в детских садах и школах. Во-вторых, усугубить эпидемиологическую обстановку в целом могут как раз взрослые.

Россияне будут употреблять алкоголь вместе и обниматься. На Новый год все будут расслаблены, начнут думать, что не заболеют. Так что взрослые могут стать большими распространителями коронавируса. Дети обычно играют в отдельной комнате, уединённо, при таких контактах сильной эпидемиологической значимости не будет. А вот бессимптомный больной взрослый, который придёт в гости и сядет за один стол с другими, — это разносчик для всех. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

По мнению медика, роста заболеваемости коронавирусной инфекцией всё же стоит ожидать спустя одну-две недели после праздников. Также специалист добавил, что несмотря на это, детям нужно видеться и общаться на каникулах. По словам врача, самое безопасное место для таких встреч — совместная прогулка на улице.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Зимняя польза

С мнением коллеги о том, что во время прогулок риск заражения коронавирусом минимальный, согласилась и врач-инфекционист Анна Орешкова. По словам эксперта, детей нельзя лишать общения со сверстниками в новогодние праздники. Поэтому прогулки, катание на лыжах и коньках — это отличный и безопасный способ развлечения. Медик также отметила, что избежать ухудшения эпидемиологической обстановки в России поможет «общее благоразумие» жителей нашей страны.

Большинство россиян уже осознали серьёзность коронавируса, поняли, как он протекает и чем опасен. Поэтому мне кажется, что родители будут предусмотрительны. Я уверена, шумных детских вечеринок они не станут устраивать. Но им нужно как-то обыграть нынешнюю ситуацию, чтобы не расстроить ребёнка. Потому что лишать их праздника нельзя, но должны быть разумные пределы. Если каждый станет следить за своим здоровьем и здоровьем близких, всплеска заболеваемости после новогодних праздников не будет. С учётом той заболеваемости, которую мы сейчас уже наблюдаем, ещё хуже не станет. Анна Орешкова врач-инфекционист врач-инфекционист

Специалист отметила, что похолодание также должно снизить показатели статистики по числу инфицированных. Врач подчеркнула, что если дети просидят все каникулы дома с гаджетами, это закончится для них большим стрессом. К тому же родители должны проследить, чтобы юные россияне не проводили время со сверстниками в маленьком, скученном и плохо проветриваемом помещении.

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Неоправданный запрет

Озвученную точку зрения врачей поддержала и детский психолог Наталья Наумова. Сейчас дети всех возрастов очень ждут праздников, и если их лишить этого, возникнет серьёзная травмирующая ситуация. Из-за жёстких запретов родителей они будут чувствовать, будто вокруг происходит что-то глобально страшное, и начнут додумывать масштабы проблемы, считает специалист. А это приведёт детей к повышенному стрессу и ощущению «всеобщей больницы», может сформировать у них дополнительные страхи и тревоги.

Не общаясь с другими людьми вне семьи, дети теряют навык социализации. В целом это плохо влияет на их психологическое состояние. Сейчас много обращений от старшеклассников, которым мы диагностируем депрессивные расстройства и панические атаки. В таком возрасте подобные проблемы ранее не выявлялись массово. Детям сейчас действительно не хватает общения, особенно замкнутым. Поэтому запирать их дома на новогодних каникулах нельзя — это негативно скажется на их психологическом состоянии. Причём чем меньше возраст ребёнка, тем он больше подвержен такой реакции. Наталья Наумова семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог

Со слов эксперта, в пандемию важнее всего, чтобы родители смогли сохранить позитивный настрой и несмотря на все трудности, постарались получать удовольствие от отдыха. Тогда и дети будут чувствовать себя комфортно. Психолог заключила, что россияне всё же могут на каникулах всей семьёй сходить в театр или кино, покататься на коньках и лыжах. Тёплые, домашние посиделки также подарят жителям нашей страны хорошее настроение.

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