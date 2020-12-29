Инфекционисты призвали не запирать детей дома на новогодних каникулах

Грядущие новогодние каникулы вызывают у россиян не только приятное предвкушение долгожданного отдыха, но и опасения заразиться коронавирусом. Из-за этого часть родителей может запретить своим детям встречаться с друзьями и лишний раз проводить свободное время вне дома. Как рассказали врачи, такие контакты не будут иметь сильной эпидемиологической значимости. К каким негативным последствиям могут привести подобные ограничения, какое самое безопасное место для встреч детей и кто на самом деле рискует увеличить число заражённых после новогодних праздников — выяснял NEWS.ru.
Без вины виноваты
Ранее учёные заявляли, что одними из главных разносчиков COVID-19 являются дети. Поэтому в новогодние праздники многие родители могут запретить своим чадам ходить в гости к друзьям и всячески проводить с ними время — вдруг всё же заболеют или принесут вирус домой. Как пояснил NEWS.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков, делать этого россиянам не стоит. Во-первых, часть детей уже контактировали друг с другом в детских садах и школах. Во-вторых, усугубить эпидемиологическую обстановку в целом могут как раз взрослые.
Россияне будут употреблять алкоголь вместе и обниматься. На Новый год все будут расслаблены, начнут думать, что не заболеют. Так что взрослые могут стать большими распространителями коронавируса. Дети обычно играют в отдельной комнате, уединённо, при таких контактах сильной эпидемиологической значимости не будет. А вот бессимптомный больной взрослый, который придёт в гости и сядет за один стол с другими, — это разносчик для всех.
По мнению медика, роста заболеваемости коронавирусной инфекцией всё же стоит ожидать спустя одну-две недели после праздников. Также специалист добавил, что несмотря на это, детям нужно видеться и общаться на каникулах. По словам врача, самое безопасное место для таких встреч — совместная прогулка на улице.
Зимняя польза
С мнением коллеги о том, что во время прогулок риск заражения коронавирусом минимальный, согласилась и врач-инфекционист Анна Орешкова. По словам эксперта, детей нельзя лишать общения со сверстниками в новогодние праздники. Поэтому прогулки, катание на лыжах и коньках — это отличный и безопасный способ развлечения. Медик также отметила, что избежать ухудшения эпидемиологической обстановки в России поможет «общее благоразумие» жителей нашей страны.
Большинство россиян уже осознали серьёзность коронавируса, поняли, как он протекает и чем опасен. Поэтому мне кажется, что родители будут предусмотрительны. Я уверена, шумных детских вечеринок они не станут устраивать. Но им нужно как-то обыграть нынешнюю ситуацию, чтобы не расстроить ребёнка. Потому что лишать их праздника нельзя, но должны быть разумные пределы. Если каждый станет следить за своим здоровьем и здоровьем близких, всплеска заболеваемости после новогодних праздников не будет. С учётом той заболеваемости, которую мы сейчас уже наблюдаем, ещё хуже не станет.
Специалист отметила, что похолодание также должно снизить показатели статистики по числу инфицированных. Врач подчеркнула, что если дети просидят все каникулы дома с гаджетами, это закончится для них большим стрессом. К тому же родители должны проследить, чтобы юные россияне не проводили время со сверстниками в маленьком, скученном и плохо проветриваемом помещении.
Неоправданный запрет
Озвученную точку зрения врачей поддержала и детский психолог Наталья Наумова. Сейчас дети всех возрастов очень ждут праздников, и если их лишить этого, возникнет серьёзная травмирующая ситуация. Из-за жёстких запретов родителей они будут чувствовать, будто вокруг происходит что-то глобально страшное, и начнут додумывать масштабы проблемы, считает специалист. А это приведёт детей к повышенному стрессу и ощущению «всеобщей больницы», может сформировать у них дополнительные страхи и тревоги.
Не общаясь с другими людьми вне семьи, дети теряют навык социализации. В целом это плохо влияет на их психологическое состояние. Сейчас много обращений от старшеклассников, которым мы диагностируем депрессивные расстройства и панические атаки. В таком возрасте подобные проблемы ранее не выявлялись массово. Детям сейчас действительно не хватает общения, особенно замкнутым. Поэтому запирать их дома на новогодних каникулах нельзя — это негативно скажется на их психологическом состоянии. Причём чем меньше возраст ребёнка, тем он больше подвержен такой реакции.
Со слов эксперта, в пандемию важнее всего, чтобы родители смогли сохранить позитивный настрой и несмотря на все трудности, постарались получать удовольствие от отдыха. Тогда и дети будут чувствовать себя комфортно. Психолог заключила, что россияне всё же могут на каникулах всей семьёй сходить в театр или кино, покататься на коньках и лыжах. Тёплые, домашние посиделки также подарят жителям нашей страны хорошее настроение.