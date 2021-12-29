Инфекционист предостерёг россиян от выезда за рубеж на Новый год

В связи с распространением во всём мире нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» россиянам лучше не планировать поездки за границу в период новогодних каникул, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов. По его словам, если отъезда не избежать, то следует вакцинироваться и соблюдать санитарные меры, передаёт РИА Новости.

В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма «омикрон» желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия, — сказал Чуланов.

Он отметил, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от коронавируса. Прививка не только снижает риск тяжёлого течения заболевания, но и уменьшает опасность заражения.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что штамм «омикрон» в пять-семь раз заразнее предыдущих вариаций COVID-19. Она также отметила, что он может вызывать тяжёлые формы заболевания у непривитых.