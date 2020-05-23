Индекс самоизоляции снизился в Москве

https://static.news.ru/photo/a49e0ade-9cff-11ea-9108-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индекс самоизоляции в Москве по состоянию на 15:00 составил 3,0, снизившись на 0,1 за три часа.

Об этом свидетельствуют данные веб-сервиса «Яндекса». Из этих данных следует, что часть москвичей, которые оставались дома с утра, решили всё-таки выйти на улицу.

22 мая в это же время на улицах столицы было больше людей — индекс составил 2,1. В Подмосковье дневной показатель колеблется от 3,2 в Лобне, Королёве, Ивантеевке и Щёлкове до 1,8 в Котельниках.

Индекс самоизоляции является интегрированным показателем, рассчитанным из данных о пользователях различных приложений и сервисов «Яндекса». Он опирается на шкалу от 0 до 5, где 0 означает, что на улицах много людей, а 5 — что улицы почти пусты.

Как писал NEWS.ru, в полдень индекс в Москве был равен 3,1. В Королёве — 3,4, в Котельниках — 2,0.

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о режиме самоизоляции действует до 31 мая.

В Москве за последние сутки выявлено 3190 случаев COVID-19, общее число за всё время пандемии — 161 397.