Иммунолог предупредил о возможном росте смертности из-за COVID-19 Иммунолог Крючков допустил рост смертности из-за коронавирусной инфекции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые штаммы коронавирусной инфекции могут оказаться более летальными, что может привести к росту смертности среди населения, предупредил иммунолог Николай Крючков. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что эволюция вируса может пойти в разных направлениях и точно предсказать ее невозможно. По словам специалиста, даже если патогенность не окажется высокой, рост смертей и осложнений значительно вырастет.

Что сейчас беспокоит специалистов — это то, что эволюция может пойти в разных направлениях. Не вызывает сомнений, что коронавирус будет и дальше адаптироваться к популяционному иммунитету, резкого падения не произойдет. Но, кроме того, очевидно, что эволюционного давления на патогенность, летальность не было. Значит, она может увеличиваться, — объяснил врач.

Кроме того, он призвал не забывать об отсроченной смертности, опасность которой сохраняется в течение года после болезни. Крюков уточнил, что необходимо следить за здоровьем после перенесенной инфекции. Специалист предупредил, что пик заболеваемости COVID-19 может прийтись на февраль, а летом уже можно будет говорить о том, переросло ли заболевание в сезонное.

И еще один момент, о котором многие забывают, — это отсроченная смертность, для которой даже не обязательно тяжело переболевать. Риски сохраняются как минимум в течение года, смерть наступает, как правило, от инфарктов, инсультов, тромбозов. Кроме того, многие ведь болеют не по одному разу, все эти последствия наслаиваются, — заключил иммунолог.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее спрогнозировал рост летальности от коронавирусной инфекции до 200 случаев за сутки. После этого, по словам ученого, ситуация с заболеваемостью выйдет на плато.