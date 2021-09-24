Иммунолог предрёк затяжную и тяжёлую четвёртую волну коронавируса
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
00:04, 26 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что четвёртая волна коронавируса в России окажется затяжной и будет иметь несколько всплесков заболеваемости. Предстоящий сезон станет самым сложным в борьбе с инфекцией, пояснил врач в беседе с URA.RU.
Четвёртая волна будет затяжной, многовершинной, то есть будет несколько пиков. Я беру в целом этот период: осень-зима и первая половина весны. Там будут взлёты и падения, но уровень падения не будет очень заметен. Всё равно цифры будут высокие в среднем. В этом главная проблема, — пояснил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп».
Предстоящий сезон окажется ещё и самым сложным в плане борьбы с COVID-19, добавил специалист.
Этот сезон будет самый сложный, я думаю. Как ночь перед рассветом, примерно так это будет выглядеть. Если мы сейчас опять уйдём в отрицание и то, что у нас экономика загибается, значит, мы получим ещё большие цифры по избыточной смертности, чем за прошлый ковидный год. Если нет, то хотя бы покажем, чему мы научились за эти полтора года, — сделал вывод Крючков.
Ранее член-корреспондент РАН вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что в России нет четвёртой волны коронавируса. По его словам, сейчас всё ещё идёт третья, крайне длинная волна COVID-19, вызванная «дельта»-штаммом.