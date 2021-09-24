Иммунолог предрёк затяжную и тяжёлую четвёртую волну коронавируса

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Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с руководством партий Госдумы VIII созыва отверг предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отправлять заключённых в ссылку в Сибирь. По словам главы государства, обеспечение трудовыми ресурсами с помощью ссылки — это не метод властей. Встреча транслируется на телеканале «Россия 24».

Лидер ЛДПР сказал, что его партия поддерживает идею главы Минобороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири, но при этом задался вопросом, откуда взять людей для этих новых городов....