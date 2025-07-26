Идеальное время для повторной посадки редиски: вырастет сладкой, без пустот

Идеальное время для повторной посадки редиски: вырастет сладкой, без пустот

Чтобы определить идеальное время для повторной посадки редиски летом, ориентируйтесь на три ключевых фактора: температуру почвы, продолжительность светового дня и лунный календарь.

Оптимальный период — с 25 июля по 10 августа, когда жара спадает, а ночи становятся длиннее (редис любит 10–12-часовой световой день). Проверьте почву — она должна прогреваться не выше 22 °C днем (измеряйте термометром на глубине 5 см). Выбирайте скороспелые сорта (18–20 дней) — «жара», «французский завтрак» или «черриэт».

Сейте в пасмурный день или вечером, заглубляя семена на 2 см с расстоянием 5 см. После посадки притените грядку белым агроволокном с 10 до 16 часов. Поливайте ежедневно прохладной водой (18–20 °C) — это предотвратит горечь.

Для точного расчета используйте лунный календарь — лучшие дни, когда луна в фазе убывания в знаках Тельца, Рака или Скорпиона. Такой подход гарантирует, что ваша редиска вырастет сочной, сладкой, без пустот и грубых волокон.

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