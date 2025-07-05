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05 июля 2025 в 18:10

Хрустящие кабачки как грибы на зиму! Вкуснятина за 20 минут и меньше!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие кабачки как грибы — вкусная заготовка на зиму! Кабачки нарезаем крупными кубиками и складываем в миску. Добавляем мелко рубленный укроп, измельченный чеснок, соль, сахар, уксус и подсолнечное масло. Хорошо перемешиваем и убираем в холодильник на 3 часа — за это время выделится сок.

Банки тщательно моем с содой, раскладываем в них кабачки вместе с маринадом и накрываем крышками. На дно кастрюли стелим полотенце, ставим банки и заливаем холодной водой до плечиков. Стерилизуем 15–20 минут, затем закатываем, переворачиваем вверх дном и укутываем полотенцем до полного остывания.

Получаются ароматные, хрустящие кабачки, по вкусу напоминающие грибы, — отличная закуска к любому столу! Попробуйте — это действительно вкусно!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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