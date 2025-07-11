Хруст и нежность: картофельные котлетки с сырной начинкой

Иногда хочется чего-то простого, но уютного — как воскресный обед у бабушки. В такие моменты я готовлю любимые картофельные котлеты с сыром: быстро, сытно и всегда в тему.

Ингредиенты

Картофель — 600 г

Сыр твердый — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2–3 ст. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Масло растительное — 1–2 ст. л.

Очищаю картошку, отвариваю до мягкости, потом разминаю в пюре. В тёплую массу добавляю яйцо, тертый сыр, соль и перец. Если жидковато — немного муки. Формирую котлетки мокрыми руками, обваливаю в муке и обжариваю на сковороде до золотистой корочки. Подаю со сметаной — и вся семья счастлива.

Лето — это время, когда кабачки растут как на дрожжах, и я наконец-то нашла идеальный способ их приготовления. Эти нежные котлетки стали настоящим спасением для моей семьи в сезон овощей!