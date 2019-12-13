Христиане различных конфессий создали петицию, в которой потребовали отмены преследования за «оскорбление чувств верующих». Подписавшиеся называют практику «противозаконной, бесчеловечной и дискредитирующей христианство в России». Петиция привлекла внимание СМИ, но была проигнорирована Русской православной церковью. NEWS.ru пообщался с автором прошения, а также с представителями духовенства — как сторонниками, так и противниками статьи.

Статья 148 УК РФ называется «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», её первый пункт гласит, что публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих, несут за собой наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год. Авторы петиции считают, что, во-первых, не существует «даже приблизительного определения чувств верующих», поэтому невозможно судить кого-то за оскорбление. Во-вторых, чрезмерная опека церкви государством недопустима и неправомерна, поскольку РФ — светское государство. Подписавшихся также, «как христиан», возмущает «жестокость приговора за слова».

Уголовное преследование за «оскорбление чувств верующих» культивирует в верующих людях мстительные чувства и представляет христианство не как религию милосердия, а как агрессивный культ, — говорится в петиции.

Один из авторов письма Елена Санникова отметила в разговоре с NEWS.ru, что христианские чувства — это любовь, а вовсе не жажда возмездия.

Первичное чувство верующего — это милосердие и всё другое, что проповедует Евангелие. Уголовные дела за «оскорбления чувств верующих» — это ерунда, но ерунда, отвратительная христианскому сознанию. Верующий в Христа не нуждается в том, чтобы люди в погонах защищали его чувства. Они у верующего — очень индивидуальны, они абсолютно за пределами общественного пространства. У каждого свои чувства. Елена Санникова член «Христианского действия» член «Христианского действия»

Санникова входит в организацию «Христианское действие», которое выступает с правозащитными инициативами, часто с пикетами в поддержку тех, кого, по мнению членов общества, несправедливо преследуют.

«Христианское действие» выступает не только за собратьев по вере, но и за других верующих, которых несправедливо преследуют, например, атеистов, мусульман и Свидетелей Иеговы (Свидетели Иеговы 20 апреля 2017 года решением Верховного суда РФ были признаны экстремистской организацией, их деятельность была запрещена). В декабре 2018 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин назвал преследования этой организации «полной чушью», подчеркнув, что они «тоже христиане» и пообещал переговорить на эту тему с главой ВС Вячеславом Лебедевым.

kremlin.ru

Еленна Санникова уверена, что статья об «оскорблении чувств верующих» не имеет право на существование, так как она слишком размытая.

В Уголовном кодексе и так существует огромное количество статей, которые, при желании, позволяют бороться с каким-то вопиющим отношениям к верующим. Есть статьи о хулиганстве, клевете. Нам вместо того, чтобы увеличивать Уголовный кодекс приходится его сокращать. Он слишком разросся, — говорит Санникова.

Автор петиции отмечает, что знает священников, поддерживающих её позицию. По её словам, они также считают, что статьи «об оскорблении чувств верующих» не должно быть. Один из них — иеромонах Иоанн, который служит в московском храме Космы и Дамиана. Он сказал NEWS.ru, что слышал о петиции, но не успел подробно с ней ознакомится.

В целом я с подобной критикой согласен. Считаю, что закон «о защите чувств верующих» действительно противоречивый и опасный, потому что по нему очень легко осудить человека, ничего не доказывая. Трудно доказать действительно ли оскорблены эти чувства. Такие вещи не поддаются контролю. Тоже самое и про оскорбление властей. Оскорбление — понятие, которое очень трудно поддаётся рациональному измерению. Иоанн Гуайта иеромонах иеромонах

Иеромонах Иоанн солидарен с Санниковой в том, что в Уголовном кодексе уже достаточно статей для помощи верующим, если с ними случаются действительно серьёзные неприятности.

Я понимаю, что бывают случаи, когда человек абсолютно оскорбительно высказывается в сторону кого бы то ни было, не только верующих. Но подход тут должен быть иной — оскорблять нельзя никого. А вот действующая статья о защите чувств хороша только для того, чтобы наказывать человека, просто если он неугоден властям, — сказал священник.

Протоиерей Дмитрий Смирнов, наоборот, не согласен с подписавшими обращение. В частности он считает однобоким толкованием христианской добродетели.

Дело в том, что религиозная жизнь разнообразна. Здесь стоит вспомнить нашего самого любимого православного святого Александра Невского. Он был исполнен любви и прощал новгородцев, когда они его выгоняли и опять проливал за них кровь. А когда немцев разрубал от плеча до седла пополам, и обе половинки тонули в Чудском озере, он также испытывал чувство любви. Дмитрий Смирнов протоиерей протоиерей

Источник в правоохранительных органах отметил NEWS.ru, что статья «о защите чувств верующих» не является серьёзной темой для обсуждения в МВД, так как редко применяется. Также считают в аналитическом центре «Сова», который изучает проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, а также практику применения антиэкстремистского законодательства в России. Глава организации Александр Верховский отмечает, что практика применения статьи в последнее время сократилась.

Точно мы причины уменьшения случаев возбуждения дел по статье о «защите чувств верующих» не знаем. Не думаю, что причина тому РПЦ и её недовольство из-за возможной потери репутации — в судах же они охотно участвуют. Может быть, из-за резонансных дел и большого общественного недовольства. Но, повторюсь, это только гипотеза. Александр Верховский директор информационно-аналитического центра «Сова» директор информационно-аналитического центра «Сова»

Ранее были смягченны несколько статей УК РФ, похожие на 148-ю, а именно «об экстремизме» и о «пропаганде нацизма». Верховский отметил, что ему хотелось бы, чтобы третьей либерализированной статьей была «защита чувств верующих», но, по его словам, пока признаков того, что это случится, нет.

NEWS.ru отправлял официальный запрос о петиции в канцелярию патриарха Кирилла, но к моменту выхода статьи ответ на него не пришёл.