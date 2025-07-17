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17 июля 2025 в 19:48

Хреновина по-деревенски: огненная закуска, которая взбодрит лучше кофе!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хреновина по-деревенски — это огненная закуска с ярким вкусом, где жгучий хрен гармонично сочетается с кисло-сладкими нотками томатов и чесночной пикантностью. Ее насыщенный аромат и обжигающий вкус идеально дополняют любые блюда или просто свежий хлеб.

Для приготовления пропустите через мясорубку 1 кг спелых томатов, 100 г очищенного корня хрена и 100 г чеснока. Добавьте 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара и тщательно перемешайте. Разложите по стерильным банкам, залейте сверху 1 ст. л. растительного масла для консервации и плотно закройте крышками.

Храните в холодильнике — через 2-3 дня хреновина настоится и раскроет весь свой жгучий характер. Эта простая в приготовлении, но мощная по вкусу закуска взбодрит лучше кофе и станет вашим секретным оружием против простуды и скучных блюд!

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