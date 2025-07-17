Хреновина по-деревенски: огненная закуска, которая взбодрит лучше кофе!

Хреновина по-деревенски — это огненная закуска с ярким вкусом, где жгучий хрен гармонично сочетается с кисло-сладкими нотками томатов и чесночной пикантностью. Ее насыщенный аромат и обжигающий вкус идеально дополняют любые блюда или просто свежий хлеб.

Для приготовления пропустите через мясорубку 1 кг спелых томатов, 100 г очищенного корня хрена и 100 г чеснока. Добавьте 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара и тщательно перемешайте. Разложите по стерильным банкам, залейте сверху 1 ст. л. растительного масла для консервации и плотно закройте крышками.

Храните в холодильнике — через 2-3 дня хреновина настоится и раскроет весь свой жгучий характер. Эта простая в приготовлении, но мощная по вкусу закуска взбодрит лучше кофе и станет вашим секретным оружием против простуды и скучных блюд!

Ранее стало известно, как засолить укроп и петрушку в банке так, чтобы зимой были как свежие.