HR-специалист рассказала, каких специалистов в России остро не хватает HR-специалист Лоикова: В России очень не хватает квалифицированных психологов, врачей и айтишников

Фото: shutterstock

На российском рынке труда в настоящий момент отмечается чувствительный дефицит высококлассных психологов, инженеров, врачей, IT-специалистов, а также тех, кого в профессиональном плане можно отнести к категории «рабочие руки», рассказала NEWS.ru независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Она также подчеркнула, что к 2025 году в России катастрофически будет не хватать педагогов. Причем речь идет как о преподавателях в вузах и техникумах, так и о школьных учителях.

В перечисленных сферах очень мало квалифицированных и хороших экспертов. Та же тенденция отмечается в психологии, которая стала модным направлением в последнее время. Людей, работающих в этой области много, но заметная часть из них просто занимается инфобизнесом. Поэтому потребность в настоящих экспертах остается. Также не хватает медицинских работников. И это нехватка чувствовалась как во время пандемии, так и осознается сейчас — во время СВО, — заявила Лоикова.

По словам специалиста, в РФ сейчас недостает практикующих учителей. В этот сфере, заметила эксперт по набору кадров, к 2025 году можно ждать коллапса, учитывая то, какие изменения претерпевает сама система получения знаний благодаря развитию технологий и не только.

Также в части опытных разработчиков дефицит у нас испытывает IT-индустрия. Многие представители профессии выехали за рубеж. Да, многие вернулись, но на рынке все же превалируют молодые специалисты, а компаниям необходимы опытные сотрудники. Кроме того, нехватка наблюдается в инженерной отрасли и производственном сегменте. Просадка в легкой промышленности была всегда, но сейчас, после ухода огромного количества иностранных компаний, возникает потребность «создавать свое», — заметила HR-эксперт.

В заключении она рассказала о дефиците в сегменте «рабочие руки» (стройка, ЖКХ, водители и так далее). Лоикова посетовала, что порой хорошему токарю предлагается зарплата выше 300 тысяч рублей, но даже за эти деньги крайне тяжело найти квалифицированного специалиста.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что большинство россиян считают, что самой перспективной в следующем году станет профессия IT-специалиста. Строительные специальности в числе перспективных назвали 20% респондентов, еще 18% — младшего медицинского персонала, а 17% — аналитиков.