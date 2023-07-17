Хозяев собак без намордников могут начать штрафовать «Известия»: в России планируется ввести штраф за выгул собак без намордника

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России предполагается ввести штраф в размере от одной до трех тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника. Соответствующий законопроект был поддержан в правительстве РФ, теперь его необходимо доработать в Госдуме. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, изменения должны соответствовать закону «Об ответственном обращении с животными», в рамках которого запрещается выгул потенциально опасных пород без намордника и поводка везде, кроме принадлежащей владельцу животного огороженной территории. Взимать штрафы смогут сотрудники полиции, при этом контроль за соблюдением правил в данной сфере осуществляет региональный надзор.

По словам депутатов, им ежедневно поступают сообщения о нападении опасных собак на людей, часто страдают дети. Это происходит в том числе когда животное внезапно вырывается, будучи даже на поводке, но без намордника.

В 2019 году правительство РФ утвердило список потенциально опасных пород собак, куда вошли бразильский бульдог, американский бандог, акбаш и другие. Выгул этих собак регулируется региональными законами. Новый законопроект подразумевает введение административной ответственности на уровне федерации.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили приравнять бойцовых собак к гражданскому оружию и обязать хозяев собак потенциально опасных пород получать лицензию.

По мнению председателя общественной организации «Альянс защитников животных» Юрия Корецких, законопроект о введении специальных лицензий, без которых нельзя завести собаку «опасной» породы, правильный, однако для большей эффективности список таких пород необходимо расширить. По его словам, законодательная инициатива депутатов Госдумы поможет предотвратить случаи нападения животных на людей.