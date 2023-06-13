Зоозащитник оценил законопроект о лицензии на собак Зоозащитник Корецких: список подлежащих лицензии особо опасных пород собак нужно расширить

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Законопроект о введении специальных лицензий, без которых нельзя завести собаку «опасной» породы, правильный, однако для большей эффективности список таких пород необходимо расширить, заявил в беседе с «Радио 1» председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких. По его словам, законодательная инициатива депутатов Госдумы поможет предотвратить случаи нападения животных на людей.

На мой взгляд, он не даст нужного эффекта, потому что предлагается получать лицензию только на собак, включенных в перечень животных особо опасных пород, а там их всего 12, и они очень редкие. На самом деле нужно как-то расширить это список, чтобы туда попало больше разных пород, — пояснил эксперт.

По его словам, многие хозяева, заводя красивого щенка, не осознают всей ответственности за собаку и окружающих, не всегда могут справляться с особенностями породы, которую они заводят, и это иногда оборачивается трагедиями. Поэтому будущие хозяева должны проходить обучающие курсы, а животным, помимо строгого воспитания, также необходим специальный уход и комфортная среда существования, отметил зоозащитник.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили приравнять бойцовых собак к гражданскому оружию и обязать хозяев собак потенциально опасных пород получать лицензию.