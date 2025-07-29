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29 июля 2025 в 19:41

Холодный свекольник как в лучших ресторанах: готовим дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для основы холодного классического свекольника берут 500 г молодой свеклы, которую отваривают до готовности и натирают на крупной терке. В кастрюлю наливают 1,5 л хлебного кваса, добавляют подготовленную свеклу, 2 нарезанных свежих огурца и 4 измельченных яйца.

Заправку готовят из 200 г сметаны, смешанной с 1 ст. л. готовой горчицы и мелко рубленным пучком укропа. В суп добавляют 150 г отварной говядины, нарезанной кубиками, и 2 нашинкованных редиса для пикантности.

Классический свекольник перед подачей охлаждают в холодильнике 2–3 часа. Подают с дольками лимона и свежей зеленью. Благодаря сочетанию овощей и кваса суп получается освежающим и насыщенным.

свекольник
супы
рецепты
готовка
Анна Скворцова
А. Скворцова
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