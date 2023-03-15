Хирург развеял главные мифы об опасности грудных имплантов Хирург Моргачев: непереносимость грудных имплантов — миф, современные материалы исключают ее

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Пластический хирург Павел Моргачев рассказал NEWS.ru, что непереносимость грудных имплантов — один из главных мифов, как и возможная аллергия на материал. Медик добавил, что их срок службы благодаря новейшим технологиям достигает 10–15 лет. Эксперт отметил, что каждые полгода необходимо проводить контрольное УЗИ молочных желез.

Аллергии на импланты как таковой не бывает. Также мифом является непереносимость имплантов. В ряде случаев образуется неправильная капсула, сжимающая имплант, создавая контрактуру, однако при правильной установке импланта и соблюдении всех предписаний врача, исправном ношении компрессионного белья эта проблема вас вряд ли коснется. Нынешние импланты в своем составе имеют медицинский, очищенный силиконовый гель, который очень хорошо уживается с нашей иммунной системой, — заявил Моргачев.

По его словам, абсолютные противопоказания для установки имплантов — это онкология, аутоиммунные заболевания, в большей степени влияющие на заживляемость самих тканей, рубцов, нежели на реакции в отношении импланта в целом.

Ранее косметолог Елена Мошкова предупредила, что после химического пилинга стоит отказаться от использования декоративной косметики до полного восстановления кожи. Она рассказала о необходимости каждый день умывать лицо после процедуры и отметила, что нарушение рекомендаций может привести к развитию бактериальных гнойных осложнений.