Хирург рассказал, как сметана на самом деле действует на солнечный ожог Хирург Гоев назвал кисломолочные продукты не очень эффективными при солнечных ожогах

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Воздействие солнца на организм очень полезно: укрепляется иммунитет, вырабатывается витамин D, становятся прочнее кости, однако слишком много ультрафиолета может нанести вред в виде солнечного ожога, рассказал в беседе с LIFE.ru кандидат медицинских наук, хирург Александр Гоев. Тем, кто обгорел на солнце, врач посоветовал при выборе между мазями или спреями с противоожоговым действием и народными средствами отдать предпочтение первым.

Любимые народные средства — кисломолочные продукты — куда менее эффективны. Разве что сметана создает жировую пленку, облегчив состояние кожи, — пояснил хирург.

Он напомнил, что любой загар является, по сути, солнечным ожогом. В ответ на воздействие ультрафиолета кожа защищается выработкой красящего пигмента — мелатонина. Солнечный ожог легкой степени выглядит как покраснение кожи с гиперемией и чувством покалывания, стянутости или сухости кожи. Эти симптомы предупреждают, что загорать на сегодня достаточно. Солнечный ожог средней степени отличается повышением температуры тела и сменой эпителия. Тяжелый солнечный ожог проявляется волдырями, высокой температурой, слабостью и сильными болями.

Чтобы уменьшить последствия ожога, врач рекомендует использовать специальные мази или спреи, которые ускорят регенерацию кожного покрова, уменьшат боль и дадут противовоспалительный эффект. Также при обгорании необходимо найти прохладное помещение, принять прохладный душ. Обязательно нужно пить больше жидкости, причем не газировку или пиво, а чистую прохладную воду. После солнечного ожога врач посоветовал избегать физической активности и позаботиться, чтобы место ожога не натирала одежда.

Ранее врач-дерматовенеролог Павел Ворожейкин рассказал, что солнцезащитные средства для кожи отличаются в том числе типами фильтров, обеспечивающих защиту от ультрафиолета. По его словам, от физического или химического типа фильтра зависит принцип и длительность работы солнцезащитного крема.