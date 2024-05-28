Хирург раскрыл детали спасения россиянина с яйцами паразитов в организме Врач Долгопрудненской больницы Лисин: россиянину удалили кисты с паразитами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Долгопрудненской больницы в Московской области смогли спасти пациента, поступившего с тремя крупными эхинококковыми кистами, в которых содержались яйца паразитов, рассказал NEWS.ru заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин. По его словам, некоторое время назад мужчина отдыхал на Филиппинах и, скорее всего, причиной заражения стало съеденное в поездке блюдо из мяса экзотического животного.

Специалисты обнаружили на компьютерной томографии три крупных образования в печени пациента, одно из которых достигло таких размеров, что могло лопнуть. Выяснилось, что это эхинококковые кисты — капсулы, в которых содержались яйца паразитов. А боль предшествовала разрыву одной из них, — пояснил заведующий.

Медик уточнил, что 29-летнего пациента доставили с жалобами на острые боли в животе и диарею. На протяжении нескольких недель мужчина испытывал потерю аппетита, тошноту и рвоту. Врачи провели экстренную операцию, в ходе которой удалили 10-сантиметровые кисты и хитиновые мешки-капсулы паразитов. Лисин подчеркнул, что операция длилась около трех часов.

Отмечу, что симптомы эхинококкоза могут не проявляться на протяжении многих месяцев и даже лет с момента заражения. И это затрудняет раннюю постановку диагноза. <...> Операция прошла успешно. В настоящий момент молодой человек продолжает медикаментозное лечение под наблюдением врачей, — предупредил врач.

Диетолог Виктория Иванова ранее рассказала, что чаще всего паразитов находят в утятине, курятине и свинине. По ее словам, в последнем типе мяса обычно обнаруживают свиного цепня, а пациенту ставят диагноз «цистицеркоз».