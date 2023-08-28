Хирург перечислил виды рака, грозящие курящим россиянам Хирург Умнов: курящие люди могут заболеть раком пищевода и желудка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курящие россияне могут заболеть разными видами рака, в том числе ротовой полости, пищевода и желудка, заявил NEWS.ru хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Госуниверситета просвещения Александр Умнов. По его словам, никотин, содержащийся в сигаретах, кальянах и вейпах, повреждает ДНК и нарушает работу иммунной системы, в результате чего патогенные клетки сохраняются в организме.

Курение вызывает рак. Никотин и прочие продукты сигарет, кальяна и вейпов вызывают следующие перестройки в организме: во-первых, повреждение ДНК. Во-вторых, токсины дыма нарушают работу иммунитета, что приводит к сохранению патогенных клеток, — сказал Умнов.

Помимо перечисленных заболеваний, курение вызывает острый миелоидный лейкоз, рак шейки матки, мочевого пузыря, легких, печени, поджелудочной железы, гортани, а также злокачественные опухоли почек и почечных лоханок.

Ранее врач-онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова сообщила, что вредные привычки, такие как курение, способствуют развитию рака. По ее словам, также к развитию онкологии приводят контакт с канцерогенными веществами, вирусные инфекции, наследственность.

Она добавила, что профилактика заболевания проста: необходимо отказаться от вредных привычек и придерживаться здорового образа жизни. Онколог отметила, что важную роль в поддержании здоровья играют сбалансированное питание, ежедневные физнагрузки и прогулки на свежем воздухе.