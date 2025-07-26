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26 июля 2025 в 16:25

Густой абрикосовый джем на зиму: 5 простых рецептов

Густой абрикосовый джем: подборка рецептов Густой абрикосовый джем: подборка рецептов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосовый джем — это не только прекрасное дополнение к тостам и оладьям, но и способ сохранить вкус фруктов до самого снега. Он получается солнечным, с приятной кислинкой, а готовить его легко: никаких заморочек — просто фрукты, сахар и немного терпения. Собрали небольшую подборку рецептов.

Классический джем из абрикосов

Вымойте 1,5 кг спелых абрикосов, удалите косточки. Пюрируйте мякоть в блендере. Вылейте массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте 1 кг сахара. Перемешайте, оставьте на 30 минут, чтобы фрукты пустили сок. Затем доведите до кипения и варите на среднем огне 30–40 минут, периодически снимая пену. Готовый джем должен стекать с ложки густой каплей. Разлейте по стерилизованным банкам, закрутите крышками.

Джем с лимоном и цедрой

На 1 кг абрикосов возьмите 700 г сахара и сок одного лимона. Добавьте тертую цедру в самом начале варки — джем получится ароматнее и ярче по вкусу. Варите до желаемой густоты, а затем разлейте в горячем виде по банкам. Такой джем отлично сочетается с сырниками и творожной запеканкой.

Пятиминутка с минимальной термической обработкой

Для тех, кто хочет сохранить максимум витаминов. 1 кг абрикосов залейте 800 г сахара, оставьте на ночь. На следующий день доведите до кипения и варите 5 минут. Остудите и повторите процедуру дважды. Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам. Он будет чуть жиже, но яркий по вкусу.

Джем с добавлением корицы и ванили

Классическая пропорция: 1 кг фруктов на 800 г сахара. За 5 минут до окончания варки добавьте 1 ч. л. корицы и 1/2 ч. л. ванилина. Эти специи превращают абрикосовый джем в настоящее лакомство — особенно вкусно подавать с круассанами или бриошью.

Абрикосово-яблочный джем

Смешайте 700 г абрикосов с 300 г кислых яблок. Нарежьте, добавьте 800 г сахара, 50 мл воды. Варите 40–45 минут до нужной густоты. Яблоки делают джем бархатным и усиливают текстуру — отличный вариант, если абрикосы не слишком сочные.

Полезные советы:

  • Чтобы джем не пригорал, используйте кастрюлю с антипригарным или толстым дном.

  • Не забывайте тщательно стерилизовать банки — тогда заготовка точно простоит до зимы.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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