Власти Подмосковья планируют открыть кафе и парикмахерские

https://static.news.ru/photo/647a7c8c-9d98-11ea-9341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках следующего этапа смягчения ограничительных мер на территории Подмосковья могут заработать рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Первая неделя идёт хорошо. Соблюдается дистанция, мы проверяем и температуру, и пункты приёма пищи на строительных площадках. Наша задача, чтобы эти стандарты соблюдались дальше, чтобы не было очагов возникновения болезни. Ателье, химчистки, парикмахерские, рестораны, кафе — это следующий этап, — цитирует его ТАСС.

Ранее власти Московской области ужесточили масочный режим. Теперь за появление в общественном месте без средства индивидуальной защиты положен штраф в размере четырёх тысяч рублей.

Вместе с тем губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отменил пропускной режим. С 23 мая пропуска перестали быть обязательными для поездок по региону, писал NEWS.ru.