Губернатор Подмосковья назвал дату начала работы терапевтов и педиатров

Власти Московской области получают много вопросов о графике работы поликлиник, рассказал глава региона Андрей Воробьёв. По его словам, регулярный режим медицинского обслуживания запускается с 8 июня.
Он отметил, что учреждения системы здравоохранения будут открываться поэтапно. Терапевты и педиатры начнут работу с 15 июня,
Будем дальше увеличивать группы в детских садах, на это тоже большой запрос, — добавил политик.
Ранее NEWS.ru писал, что Воробьёв подписал постановление об ослаблении карантинных мер, введённых из-за распространения коронавируса. 3 июня на территории региона откроются религиозные организации.
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