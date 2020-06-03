Губернатор Подмосковья назвал дату начала работы терапевтов и педиатров

https://static.news.ru/photo/3c20b4c2-a5c2-11ea-8224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Власти Московской области получают много вопросов о графике работы поликлиник, рассказал глава региона Андрей Воробьёв. По его словам, регулярный режим медицинского обслуживания запускается с 8 июня.

Он отметил, что учреждения системы здравоохранения будут открываться поэтапно. Терапевты и педиатры начнут работу с 15 июня, сообщил он в Instagram.

Будем дальше увеличивать группы в детских садах, на это тоже большой запрос, — добавил политик.

Ранее NEWS.ru писал, что Воробьёв подписал постановление об ослаблении карантинных мер, введённых из-за распространения коронавируса. 3 июня на территории региона откроются религиозные организации.