Груша в шоколаде — пирог, который сметают с тарелок

Груша в шоколаде — пирог, который сметают с тарелок

Шоколадный пирог с грушей — это изысканный десерт, сочетающий насыщенный вкус шоколада и нежную сладость сочных груш. Такой пирог станет прекрасным завершением обеда или вкусным дополнением к вечернему чаепитию. Приготовление не требует особых навыков, а результат всегда радует идеальной текстурой и гармоничным вкусом.

Ингредиенты:

сливочное масло — 120 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

молоко — 100 мл;

мука — 200 г;

какао-порошок — 30 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

груши — 4 шт.;

шоколад — 100 г.

Приготовление:

Размягченное масло взбейте с сахаром, добавьте яйца и молоко. Всыпьте муку, какао, разрыхлитель и соль, перемешайте. Груши очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. Шоколад порубите ножом на небольшие кусочки. В форму для выпечки вылейте половину теста, разложите дольки груш и шоколад. Залейте оставшимся тестом и разровняйте поверхность. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до сухой зубочистки.

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