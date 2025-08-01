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01 августа 2025 в 14:14

Груша в шоколаде — пирог, который сметают с тарелок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадный пирог с грушей — это изысканный десерт, сочетающий насыщенный вкус шоколада и нежную сладость сочных груш. Такой пирог станет прекрасным завершением обеда или вкусным дополнением к вечернему чаепитию. Приготовление не требует особых навыков, а результат всегда радует идеальной текстурой и гармоничным вкусом.

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 120 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • молоко — 100 мл;
  • мука — 200 г;
  • какао-порошок — 30 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • груши — 4 шт.;
  • шоколад — 100 г.

Приготовление:

  1. Размягченное масло взбейте с сахаром, добавьте яйца и молоко.
  2. Всыпьте муку, какао, разрыхлитель и соль, перемешайте.
  3. Груши очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками.
  4. Шоколад порубите ножом на небольшие кусочки.
  5. В форму для выпечки вылейте половину теста, разложите дольки груш и шоколад.
  6. Залейте оставшимся тестом и разровняйте поверхность.
  7. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до сухой зубочистки.

Ранее сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду.

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десерты
рецепты
груши
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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