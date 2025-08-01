Груша в шоколаде — пирог, который сметают с тарелок

Шоколадный пирог с грушей — это изысканный десерт, сочетающий насыщенный вкус шоколада и нежную сладость сочных груш. Такой пирог станет прекрасным завершением обеда или вкусным дополнением к вечернему чаепитию. Приготовление не требует особых навыков, а результат всегда радует идеальной текстурой и гармоничным вкусом.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 120 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- молоко — 100 мл;
- мука — 200 г;
- какао-порошок — 30 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- груши — 4 шт.;
- шоколад — 100 г.
Приготовление:
- Размягченное масло взбейте с сахаром, добавьте яйца и молоко.
- Всыпьте муку, какао, разрыхлитель и соль, перемешайте.
- Груши очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками.
- Шоколад порубите ножом на небольшие кусочки.
- В форму для выпечки вылейте половину теста, разложите дольки груш и шоколад.
- Залейте оставшимся тестом и разровняйте поверхность.
- Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до сухой зубочистки.
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