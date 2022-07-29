Группа «Тату» воссоединяется и готовится к первому концерту

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юлия Волкова и Елена Катина. Архивное фото

Группа «Тату» решила воссоединиться и уже готовится к своему первому концерту в Минске, сообщает Telegram-канал Super.ru. Как рассказала NEWS.ru концертный директор коллектива Катерина Дорош, о предстоящем выступлении Юлии Волковой и Елены Катиной есть вся информация.

Пока все что есть, то есть. Не будем забегать вперед. Вся информация о предстоящем концерте есть, — сказала она.

Super.ru отмечает, что новое шоу дуэта ждали поклонники по всему миру. В 2021 году были слухи о воссоединении двух артисток, однако на самом деле прошел только трибьют к 20-летию проекта.

Ранее стало известно, что новый сериал B.Y.C.I («Бусы») будет снят по сюжету об истории российской группы «Тату», но не является документальным. Об этом сообщила актриса Ирина Низовцева, исполнившая роль певицы Юлии Волковой. Сами солистки в картине не снимаются, фамилии их героинь изменены. Разрешение использовать песни «Тату» в съёмках у создателей сериала есть, отметила она, но не объяснила, откуда оно.