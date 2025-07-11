Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 08:37

Грибной пирог без суеты: волшебный киш на скорую руку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда не хочется стоять у плиты часами, я пеку киш. Этот ароматный пирог с грибами и сыром всегда выручает — и в будни, и на праздники.

Ингредиенты:

Для теста: мука — 1,5 стакана, масло сливочное — 125 г, щепотка соли, сметана 20% — 3–4 ст. л.

Для начинки: шампиньоны — 500 г, лук-порей — 1 шт., оливковое масло — 3 ст. л., соль, перец.

Для заливки: сливки 20% — 200 г, яйца — 3 шт., сыр твёрдый — 150 г, немного укропа.

Масло натираю в муку, добавляю сметану и быстро замешиваю тесто — оно любит холод. Пока оно охлаждается, обжариваю грибы с луком. Раскатываю тесто в форму, чуть запекаю, затем кладу начинку, заливаю сливочной смесью с сыром и зеленью. Пеку до румяности, даю немного остыть — и подаю с чаем или вином.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Останки закопал на даче»: в Электростали пенсионер убил подругу
Россияне начали разоряться после выхода нового сезона «Игры в кальмара»
Юрист объяснил, откуда у Кехмана долги по кредитам на 17 млрд рублей
Врач рассказала, какие лекарства лучше взять с собой в путешествие
Два россиянина готовили теракт с применением дронов в Брянской области
Лавров обвинил Мерца в нацистской риторике и вспомнил о концлагерях
В Армении оценили встречу Пашиняна и Алиева в Абу-Даби
Пулково начал отправлять рейсы по временной схеме
Летнее сокровище в банке! Изумрудное варенье из крыжовника
Толпы колумбийских наемников заметили у российских границ
Гладков заявил о повреждении 400 соцобъектов из-за атак ВСУ
Несколько человек получили ранения из-за атаки дрона на Курскую область
Лавров одной фразой Трампа ответил Рубио на планы по Украине
Вскрылись подробности о тайных бизнесах Киркорова
Финляндия одним решением изменила для себя правила войны
Откажитесь от макарошек! Картофельное пюре с молоком и сливочным маслом
Российские «Герани» ударили по военному аэродрому на Украине
Стало известно, может ли Пугачева вернуться к Киркорову
Сбитый БПЛА рухнул на авиационный завод в Таганроге
Готовим оладьи из кабачка и курицы — с чумовым сырным соусом
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.