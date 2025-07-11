Грибной пирог без суеты: волшебный киш на скорую руку

Когда не хочется стоять у плиты часами, я пеку киш. Этот ароматный пирог с грибами и сыром всегда выручает — и в будни, и на праздники.

Ингредиенты:

Для теста: мука — 1,5 стакана, масло сливочное — 125 г, щепотка соли, сметана 20% — 3–4 ст. л.

Для начинки: шампиньоны — 500 г, лук-порей — 1 шт., оливковое масло — 3 ст. л., соль, перец.

Для заливки: сливки 20% — 200 г, яйца — 3 шт., сыр твёрдый — 150 г, немного укропа.

Масло натираю в муку, добавляю сметану и быстро замешиваю тесто — оно любит холод. Пока оно охлаждается, обжариваю грибы с луком. Раскатываю тесто в форму, чуть запекаю, затем кладу начинку, заливаю сливочной смесью с сыром и зеленью. Пеку до румяности, даю немного остыть — и подаю с чаем или вином.

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