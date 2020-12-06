Греф объяснил наклейку «сон для слабаков» на своём планшете

https://static.news.ru/photo/848a2b12-37c6-11eb-a0ea-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал в эфире российского телевидения историю появления наклейки «сон для слабаков» на своём планшете. СМИ заметили шуточную фразу на гаджете, когда руководитель финансового ведомства встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам топ-менеджера, слоган не является для него девизом, однако он признаётся, что спать приходиться действительно мало, передаёт «Россия 1». Журналисты заметили, что Грефу пришлось снять наклейку с чехла планшета, чтобы она не мелькала постоянно в кадре.

Это не призыв, надо спать. <...> Это ребята выпустили такие смешные штучки, — резюмировал руководитель Сбербанка.

Накануне Путин пошутил над ситуацией, которая возникла 1 декабря во время совещания по развитию нефтегазовой отрасли. Перед началом встречи глава государства увидел, что находящееся рядом с ним кресло, где должен был сидеть глава совета директоров «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон, свободно. Как оказалось, он опаздывал. В это же время у оператора, снимавшего совещание, пропал штатив.

Интересные видео с участием главы России всегда вызывают ажиотаж в Сети. Ранее появился ролик, на котором видно, что, начиная совещание с членами правительства по коронавирусу, президент России Владимир Путин погнул листы с текстом выступления.

До этого интерес вызвали манипуляции президента Владимира Путина с оранжевой папкой на форуме «Россия зовёт!». Внимание журналистов привлекло то, что после выступления в начале саммита Путин убрал листки с речью в папку, однако сразу же раскрыл её снова, достал листки, вывернул папку, после этого снова вложил в неё бумаги и лишь затем положил папку на стол, писал NEWS.ru.