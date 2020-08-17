Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым устроила перепалку с Пашаевым

https://static.news.ru/photo/3f1e9970-e0b2-11ea-a99e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичка Ирина Стерхова, которая присутствует на заседаниях суда по делу актёра Михаила Ефремова как гражданская жена погибшего в аварии, устроила перепалку с адвокатом артиста Эльманом Пашаевым. Это произошло в тот момент, когда он давал интервью журналистам.

Юрист рассказывал репортёрам о неподобающем поведении Стерховой, якобы она покрывала его нецензурной бранью, правда, не лично, а за спиной. Услышав это издалека, женщина подошла к адвокату.

Не мужской поступок как у Ефремова, так и у его адвоката. Вы не мужчина, когда оскорбляете так женщину и приводите такие доводы. Нашли бы слова поприличнее, — посоветовала Стерхова.

На данную реплику Пашаев заметил, что «любящая женщина по телеканалам бы не ходила и деньги не собирала».

Ранее Ирина Стерхова просила признать себя потерпевшей наряду с остальными членами семьи, несмотря на то что их брак с Сергеем Захаровым был неофициальным. Тогда Пашаев назвал Стерхову «любовницей», которая не может претендовать на статус потерпевшей. В итоге судья Елена Абрамова отказала признать женщину таковой, и Стерхова после этого в слезах покинула зал суда.

Актёр Михаил Ефремов обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

Ранее Эльман Пашаев сообщил, что его подопечный готов дать показания на заседании 18 августа, если суд приступит к его допросу в этот день. Кроме того, он подчеркнул, что артист из-за плохого самочувствия не прибыл в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы на отсутствие прогулок. В итоге ему в этом отказали, писал NEWS.ru.