Готово за 2 часа! Огурцы с черри в пакете — хруст и сочность гарантированы

Готово за 2 часа! Огурцы с черри в пакете — хруст и сочность гарантированы

Этот рецепт малосольных огурцов с помидорами черри в пакете поразит вас скоростью приготовления и насыщенным вкусом. Они будут готовы за 2 часа!

Рецепт: возьмите 5–7 небольших огурцов, 4–5 помидоров черри (или 2 крупных, нарезанных дольками), 3 зубчика чеснока, пучок укропа, 1 ст. л. соли и 1 ч. л. сахара. Огурцы надрежьте вдоль, помидоры проколите зубочисткой. В плотный пакет положите овощи, добавьте измельченный чеснок, укроп, соль и сахар. Завяжите пакет, встряхните, чтобы специи распределились, и оставьте при комнатной температуре на 1,5–2 часа, периодически встряхивая.

С этим рецептом хруст и сочность гарантированы! Готовые овощи получаются в меру солеными, с ярким чесночно-укропным ароматом. Подавайте с картошкой или шашлыком — это идеальная летняя закуска без лишних хлопот! Для пикантности можно добавить перец чили или лимонный сок.

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