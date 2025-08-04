Готовлю по 20 банок! Лечо по-белорусски — без уксуса и танцев с бубном!

Готовим лечо «Белорусское» без уксуса! Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит натуральный вкус овощей. Лечо получается густым, ароматным и совершенно без уксуса, что делает его безопасным даже для детей. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания!
Ингредиенты:
2 кг спелых помидоров;
2 кг сладкого перца;
2 ст. л. сахара;
1 ст. л. соли;
4-5 зубчиков чеснока;
1 ч. л. смеси перцев.
Пошаговый рецепт:
Подготовка овощей: помидоры промойте, обдайте кипятком и снимите кожицу. Перец очистите от семян и нарежьте крупными полосками.
Томление: помидоры пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Перелейте в кастрюлю с толстым дном, доведите до кипения и варите 10 минут.
Добавление перца: выложите в томатную массу перец, убавьте огонь и тушите под крышкой 30 минут, периодически помешивая.
Заправка: добавьте соль, сахар, измельченный чеснок и смесь перцев. Проварите еще 10 минут — лечо должно загустеть.
Закатка: горячее лечо разлейте по стерильным банкам, закройте крышками и укутайте до остывания.
Храните в прохладном месте, но вряд ли оно там задержится — такое лечо исчезает со стола мгновенно! Подавайте как закуску, соус к пасте или основу для супов.
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