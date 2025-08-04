Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 14:49

Готовлю по 20 банок! Лечо по-белорусски — без уксуса и танцев с бубном!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим лечо «Белорусское» без уксуса! Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит натуральный вкус овощей. Лечо получается густым, ароматным и совершенно без уксуса, что делает его безопасным даже для детей. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания!

Ингредиенты:

  • 2 кг спелых помидоров;

  • 2 кг сладкого перца;

  • 2 ст. л. сахара;

  • 1 ст. л. соли;

  • 4-5 зубчиков чеснока;

  • 1 ч. л. смеси перцев.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка овощей: помидоры промойте, обдайте кипятком и снимите кожицу. Перец очистите от семян и нарежьте крупными полосками.

  2. Томление: помидоры пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Перелейте в кастрюлю с толстым дном, доведите до кипения и варите 10 минут.

  3. Добавление перца: выложите в томатную массу перец, убавьте огонь и тушите под крышкой 30 минут, периодически помешивая.

  4. Заправка: добавьте соль, сахар, измельченный чеснок и смесь перцев. Проварите еще 10 минут — лечо должно загустеть.

  5. Закатка: горячее лечо разлейте по стерильным банкам, закройте крышками и укутайте до остывания.

Храните в прохладном месте, но вряд ли оно там задержится — такое лечо исчезает со стола мгновенно! Подавайте как закуску, соус к пасте или основу для супов.

Ранее сообщалось про два лучших рецепта маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

рецепты
лечо
домашние заготовки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Мусорный бизнес наворовал 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.