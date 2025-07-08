Готовлю на ужин и перекус! Кабачки в азиатском стиле — за 20 минут и меньше

Готовлю на ужин и перекус! Кабачки в азиатском стиле — за 20 минут и меньше

Готовим кабачки в азиатском стиле — взрыв вкуса за 20 минут! Этот рецепт — мое спасение, когда хочется чего-то легкого, но насыщенного вкусом. Кабачки получаются пикантными, с приятной хрустящей корочкой, а рисовый уксус и соевый соус создают тот самый азиатский акцент!

Готовим вместе:

Кабачок нарежьте тонкими брусочками (как для картошки фри). Обваляйте в муке, смешанной с черным перцем. Обжарьте на хорошо разогретом масле до золотистости — около 3 минут с каждой стороны.

На отдельной сковороде обжарьте мелко нарезанный имбирь и чеснок до аромата (30 секунд). Добавьте 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. рисового уксуса, сахар. Доведите до пузырьков и сразу снимите с огня.

Готовый рис (250 г) смешайте с соусом. Подавайте с кабачками, посыпав зеленым луком, хлопьями нори и сбрызнув шрирачей для остроты.

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