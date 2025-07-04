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04 июля 2025 в 19:00

Готовлю без варки: хрустящая закуска за 10 минут! Эти кабачки улетают вмиг!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти хрустящие кабачки с ярким чесночно-лимонным вкусом станут вашей любимой летней закуской. Главный секрет — в особом способе подготовки овощей, который сохраняет их структуру и делает невероятно ароматными.

Молодые кабачки с нежной кожицей тщательно моем и обрезаем хвостики. Нарезаем их вдоль на тонкие изящные дольки — около 0,5 см толщиной. Этот момент особенно важен: слишком тонкие ломтики станут мягкими, а толстые плохо промаринуются. Подготовленные дольки заливаем крутым кипятком — этот необычный прием помогает сохранить хрустящую текстуру. Через 2-3 минуты аккуратно сливаем воду, давая стечь лишней жидкости.

В это время готовим ароматную заправку: свежий чеснок пропускаем через пресс, зелень мелко рубим — идеально подойдет смесь укропа, петрушки и кинзы для насыщенного букета. Добавляем к кабачкам все специи: черный перец, соль, сахар для баланса вкуса и лавровый лист для глубины аромата. Поливаем свежевыжатым лимонным соком — он придает необходимую кислинку — и растительным маслом, которое помогает раскрыться всем вкусам.

Тщательно, но бережно перемешиваем, стараясь не повредить нежные дольки. Перекладываем в герметичный контейнер и отправляем в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь. Не забывайте периодически встряхивать контейнер — так маринад равномерно распределится. Готовые кабачки подаем охлажденными, украсив свежей зеленью. Они идеальны как самостоятельная закуска или дополнение к шашлыку и другим мясным блюдам.

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кабачки
рецепты
овощи
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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