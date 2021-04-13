Госдума в первом чтении приняла поправки об учётных знаках для БПЛА

https://static.news.ru/photo/cc544cb6-9c5c-11eb-8216-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение учётных опознавательных знаков, которые обязаны будут наноситься на беспилотные гражданские воздушные суда.

Изменения затронут статьи Воздушного кодекса. Учёт будет вестись специалистами Росавиации. Отмечается также, что специальные обозначения будут наноситься на «экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлётной массой от 0,25 кг до 30 кг», импортные и российского производства.

По словам члена профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Синяговского, отсутствие соответствующего регулирования не позволяет разработать и принять нормы учёта и порядка нанесения учётных знаков на БПЛА, что негативно отражается на безопасности полётов.

После принятия этого законопроекта можно будет сразу установить владельца дрона, если при его крушении будет причинён какой-то вред. Немало уже было случаев, когда беспилотники падали на автомобили, повреждали линии электропередачи, а спросить не с кого, трудно определить владельца неучтённого аппарата, — приводит ТАСС слова парламентария.

Как сообщал NEWS.ru, учёные Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ), придумали устройство для борьбы с беспилотниками. Оно представляет собой ракету, из которой выпускается захватывающая дроны сеть.