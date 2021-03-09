В Росатоме придумали ловушку для скоростных беспилотников

https://static.news.ru/photo/c324f3b0-8141-11eb-a978-96000091f725_660.jpg Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ), придумали устройство для борьбы с беспилотниками. Оно представляет собой ракету, из которой выпускается захватывающая дроны сеть.

Это следует из документа, размещённого на сайте Роспатента. Изобретение специалистов из города Снежинск Челябинской области запатентовано в марте 2021 года.

Устройство состоит из ракеты, которая доставляет в район нахождения беспилотника, минимум один контейнер с размещённой в нём сетью-ловушкой. К ней по углам прикреплены грузы, растягивающие сеть.

Имеющиеся сейчас в России ловушки для дронов не справляются с захватом скоростных беспилотников, которые успевают скрыться. В Снежинске решают данную задачу за счёт увеличения длины метательного ствола. Это позволит увеличить скорость вылета каждого груза.

Работоспособность устройства подтверждена расчётами. Сейчас готовится документация к нему. После изготовления опытного образца последуют предварительные испытания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что серию испытательных полётов с применением всего спектра управляемого вооружения, включая высокоточные ракеты, начнёт этим летом опытный образец российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтиус». В ходе испытаний беспилотник будет наносить авиаудары по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса «воздух — поверхность».