Госдума просит Кудрина проверить программу «Развитие здравоохранения»

https://static.news.ru/photo/4e0da73c-9d55-11ea-bbaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Эффективность расходования средств по государственной программе «Развитие здравоохранения» просят проверить депутаты ГД. Обращение адресовано главе Счётной палаты Алексею Кудрину.

Соответствующий депутатский запрос был направлен на имя Кудрина 22 мая. Его инициатором стал замглавы «СР» Федот Тумусов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Вчера я также предложил Счетной палате провести аудит госпрограммы «Развитие здравоохранения», чтобы понимать эффективность расходования средств на медицину в стране в целом,- говорится в сообщении депутата.

Тумусов обосновал свой запрос тем, что раньше аудит программы никогда не проводился, а ведь на неё приходятся все основные расходы в сфере здравоохранения. Проверку политик предлагает провести до сентября текущего года.

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