Госдума окончательно приняла закон о пожизненном сроке для педофилов

Законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних окончательно принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы. В нём также предусмотрено наказание за совершённое впервые насилие в отношении двух и более детей, сообщает ТАСС.

Данная законодательная инициатива предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов в качестве максимального наказания за повторное совершение сексуальных действий в отношении детей и лиц в возрасте до 18 лет. Также пожизненный срок будет возможен и для ранее не привлекавшихся по подобным статьям за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних», а также в том случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

В поправках ко второму чтению внесены уточнения, что пожизненный срок лишения свободы становится возможным за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только детей, не достигших 14 лет, как было установлено до сегодняшнего момента. При этом предложение ввести смертную казнь за подобное преступление было отменено, так же как и пожизненное ношение электронного браслета для отслеживания местонахождения педофилов.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал закон о пожизненном наказании для педофилов. Это поможет бороться с сексуальным насилием против детей.

Законопроект о пожизненном сроке для педофилов был внесён на рассмотрение в Госдуму в начале сентября. Это внесение поправок в статьи 131 и 132 УК.