Госдума окончательно приняла закон о пожизненном сроке для педофилов

Законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних окончательно принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы. В нём также предусмотрено наказание за совершённое впервые насилие в отношении двух и более детей, сообщает ТАСС.
Данная законодательная инициатива
В поправках ко второму чтению внесены уточнения, что пожизненный срок лишения свободы становится возможным за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только детей, не достигших 14 лет, как было установлено до сегодняшнего момента. При этом предложение ввести смертную казнь за подобное преступление было отменено, так же как и пожизненное ношение электронного браслета для отслеживания местонахождения педофилов.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал закон о пожизненном наказании для педофилов. Это поможет бороться с сексуальным насилием против детей.
Законопроект о пожизненном сроке для педофилов был внесён на рассмотрение в Госдуму в начале сентября. Это внесение поправок в статьи 131 и 132 УК.