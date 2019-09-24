Депутаты Государственной думы в первом чтении поддержали законопроект, запрещающий размещение баров, кафе и ресторанов площадью меньше 20 кв. м в жилых домах.
Документ подготовлен по просьбам жителей многоквартирных зданий, сообщается в пояснительной записке, опубликованной в
Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых наливаек, в зонах жилой застройки, — отмечается там.
Ранее News.ru писал, что комитет ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поддержал документ в первом чтении.