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Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в Государственную думу внесён законопроект об отмене «банковского роуминга».

По его словам, финансовые организации взимают крупные комиссии при переводе средств с одной карты на другую, даже если инструменты оформлены в одной компании, передаёт АГН «Москва». Мы вносим инициативу, которая...