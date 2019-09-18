https://static.news.ru/photo/61a77788-d9f5-11e9-9988-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Комитет Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в первом чтении одобрил законопроект, предполагающий запрет продажи алкоголя в маленьких кафе на территории многоквартирных домов.

Уточняется, что правовая норма будет действовать в отношении помещений, площадь обслуживания которых не превышает 20 квадратных метров.

Изначально документ инициировала группа депутатов из-за многочисленных обращений граждан, проживающих в многоквартирных домах. Они обеспокоены частыми нарушениями общественного порядка на прилегающих к жилью территориях.

Население негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых наливаек, в зонах жилой застройки, — передаёт ТАСС сообщение Госдумы.

Ранее News.ru сообщал о том, что продажа алкоголя в расположенных на первых этажах жилых домов барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров в скором времени может оказаться под запретом.